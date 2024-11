Start im Levi-Slalom? Hirscher gibt Update

Marcel Hirscher nimmt auch den ersten Slalom der neuen Weltcup-Saison in Angriff. Wie der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger am Mittwoch mitteilte, wird er am Sonntag (10.00/13.00) in Levi (Finnland) am Start stehen. „Levi ist wie Sölden ein Gradmesser dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe“, erklärte Hirscher, der bei seinem Comeback nach über fünf Jahren Pause im Riesentorlauf von Sölden 23. geworden war.

Er will erst am Freitag nach Levi reisen und am Samstag – dem Renntag der Frauen – vor Ort noch ein Schneetraining einlegen. „Ich mache kontinuierlich kleine Fortschritte im Material und im Skifahren, und damit bin ich zufrieden“, meinte Hirscher nach „tollen Trainingstagen unter Weltcupbedingungen“ am Kitzsteinhorn und auf der Reiteralm. Dreimal (2013, 2016, 2018) hat er auf der Piste „Levi Black“ triumphiert. Sofern es die Zeit erlaubt, will er auch „seinen“ Rentieren Ferdl, Leo und Mr. Snow – der Sieger in Lappland gewinnt eine Babyrentier-Patenschaft – einen Besuch abstatten.

(APA)/Beitragsbild: GEPA