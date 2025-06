Start ins Ungewisse: Salzburg hofft auf „Erfolgserlebnis“ gegen Pachuca

Red Bull Salzburg startet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (0.00 Uhr MESZ) in Cincinnati in das Abenteuer Klub-WM. Das Duell mit dem mexikanischen Klub CF Pachuca könnte bereits ein richtungsweisendes sein.

Danach warten beim neuen Großturnier in den USA noch Al Hilal aus Saudi-Arabien und Real Madrid auf die Bullen. Die beiden Topteams jeder Gruppe steigen ins Achtelfinale auf.

„Wir wollen zeigen, wozu wir fähig sind, und mit einem Erfolgserlebnis in das Turnier starten“, erklärte Salzburg-Trainer Thomas Letsch, der mit seinem Team seit Freitag in Übersee weilt. Am Dienstag stand ein Zwei-Stunden-Flug vom Trainingsquartier in New Jersey zum Spielort nach Ohio auf dem Programm. „Unsere Vorfreude auf den Start der Klub-WM ist schon länger da, sie nimmt aber von Tag zu Tag zu“, erklärte Letsch. „Da steigt das Fieber.“

Torhüter-Frage offen

Der Bullen-Coach steht vor einigen Unbekannten. Nicht nur der Gegner, auch die eigene Mannschaft wirft ob mehrerer Neuzugänge und der kurzen Vorbereitungszeit noch Fragen auf. Weil ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager wegen seiner Handgelenksverletzung zumindest die ersten Partien verpassen wird, muss Letsch mit einem jungen Torhüter ins Turnier starten. Der Mann mit der größeren Erfahrung wäre der 21-jährige Deutsche Jonas Krumrey, Chancen hat aber auch das 18-jährige ÖFB-Talent Christian Zawieschitzky.

Das Außenverteidiger-Duo dürften mit Stefan Lainer und Frans Krätzig zwei Neue bilden. Ob auch der Däne Jacob Rasmussen im Abwehrzentrum bereits zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten. Noch kein Thema für die Startformation ist der erst kürzlich von einer langwierigen Sprunggelenksverletzung zurückgekehrte Maurits Kjaergaard.

Der Ex-Austrianer Krätzig, den die Salzburger von Bayern München verpflichtet haben, fühlt sich laut eigenen Angaben bereits sehr wohl bei den Bullen. „Der Trip zur Klub-WM hilft dann noch zusätzlich, sich in die neue Mannschaft zu integrieren“, erklärte der 22-jährige Deutsche. „Wir spielen bei einem Turnier und mein Ziel ist es, so weit zu kommen, wie es nur irgendwie geht.“ Der Auftaktgegner sei ein bisschen eine Unbekannte. „Aber das ist auch der Reiz am Turnier.“

Traditionsklub aus Zentralmexiko

Pachuca hat das Ticket zum Weltturnier als Sieger der CONCACAF Champions League 2024 gelöst. Der älteste noch existierende Fußballclub Mexikos war bisher siebenmal Meister, zuletzt 2022. „Pachuca ist eine Mannschaft, die auf diesem Kontinent eine absolute Größe ist. Sie spielen üblicherweise sehr intensiv und aggressiv“, erklärte Letsch. Nach einem verpatzten Frühjahr war erst kurz vor Turnierstart Ex-Nationalspieler Jaime „Jimmy“ Lozano als neuer Trainer eingesetzt worden. Das habe laut Letsch die Matchvorbereitung erschwert.

In einem Test vor einer Woche besiegten die „Tuzos“ (Taschenratten), wie die Zentralmexikaner ob der Bergbau-Vergangenheit der Stadt genannt werden, im Elfmeterschießen den ägyptischen Klub-WM-Teilnehmer Al Ahly. „Da hat man gesehen, dass sie sehr kompakt verteidigen und gute Fußballer in ihren Reihen haben“, meinte Letsch. Zudem sei Pachuca gut organisiert.

Aus dem Kollektiv stechen mit Venezuelas Stürmer-Routinier Salomon Rondon, dem marokkanischen Ex-Internationalen Oussama Idrissi und dem Brasilianer John Kennedy einige Offensivakteure heraus. Im TQL Stadium in Cincinnati, einem Schmuckkästchen mit 26.000 Plätzen, ging bei der Klub-WM bereits der 10:0-Kantersieg der Bayern gegen Auckland City über die Bühne. So klar ist das Kräfteverhältnis im zweiten Turnierspiel in Ohio nicht. Die Buchmacher führen Salzburg gegen Pachuca als leichten Favoriten.

(APA) / Artikelbild: GEPA