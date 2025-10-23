Start und Spieltage fix: Bundesliga stellt Rahmenterminplan für 2026/27 vor

Die Österreichische Fußball-Bundesliga hat nach den Beschlüssen in den Klubkonferenzen der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga den Rahmenterminplan für die kommende Saison 2026/27 bekanntgegeben.

Das Auftaktspiel der kommenden Saison steigt am Freitag, den 31. Juli 2026. Bereits eine Woche zuvor geht wie gewohnt die 1. Runde im ÖFB-Cup über die Bühne.

In der nächsten Spielzeit wird es an fast allen Spieltagen ein Flutlichtspiel am Freitagabend geben. Ausnahme sind die Runden nach den Länderspielpausen und die entscheidenden Runden im Grund- und Finaldurchgang.

Eine weitere Neuheit in der kommenden Saison sind die veränderten Länderspielpausen. Nach Runde 8 (18. bis 20. September) folgt eine dreiwöchige Länderspielpause mit zwei „bundesligafreien“ Wochenenden am Stück. Weiter geht es mit der 9. Runde am 10. Oktober 2026.

Die zweite Länderspielpause beginnt nach Runde 13 (6. bis 8. November 2026) und dauert zwei Wochen. Die Herbstsaison 2026/27 endet mit Runde 17 (11. bis 13. Dezember 2026). Die Frühjahrssaison startet am 5. Februar 2027.

+++ Der komplette Rahmenterminplan 2026/27 +++

Bild: GEPA