Kompany rotiert: Startelf-Comeback für Musiala

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany rotiert im abschließenden Spiel der Champions-League-Ligaphase kräftig durch – und beruft Jamal Musiala erstmals seit vergangenem Sommer wieder in die Startelf.

Der 22-Jährige steht im Duell beim niederländischen Meister PSV Eindhoven (live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit Sky X!) in der Anfangsformation. Insgesamt nimmt Kompany fünf Änderungen im Vergleich zur 1:2-Niederlage in der Bundesliga gegen den FC Augsburg vor.

Vor Musiala, der sich bei der Klub-WM in den USA einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenkluxation zugezogen hatte, startet Nicolas Jackson. Stürmerstar Harry Kane bekommt eine Pause. Dahinter rückt zudem Joshua Kimmich wieder in die Anfangsformation. Der Anführer beginnt anstelle von Leon Goretzka neben Aleksandar Pavlovic.

Auch in der Defensive gibt es zwei Änderungen. Der zuletzt erkrankte Dayot Upamecano läuft für den gesperrten Min-Jae Kim in der Innenverteidigung neben Jonathan Tah auf. Tom Bischof erhält den Vorzug vor Alphonso Davies. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer fehlt verletzt.

Im Tor gibt es überraschend keine Veränderung. Jonas Urbig darf nach seinem Fehler gegen den FCA erneut ran, Kapitän Manuel Neuer sitzt auf der Bank.

Wanner in der PSV-Startelf

Beim Gegner Eindhoven starten zwei Spieler mit Münchner Vergangenheit: ÖFB-Kandidat Paul Wanner beginnt im zentralen Mittelfeld, Ivan Perisic stürmt wie gewohnt über die linke Außenseite.

Mit einem Punkt würde der deutsche Rekordmeister Platz zwei in der Königsklassen-Vorrunde sichern. Damit hätten die Bayern bis in ein mögliches Halbfinale im Rückspiel Heimrecht und würden Topfavorit FC Arsenal aus dem Weg gehen. Platz vier und damit das Rückspiel-Heimrecht bis ins Viertelfinale ist schon sicher.

