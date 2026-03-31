Startelf-Debüt für Wanner! Das ist die ÖFB-Aufstellung gegen Südkorea

Österreich trifft am Dienstagabend (20:45 Uhr) im zweiten Testspiel der März-Länderspielpause auf Südkorea. ÖFB-Neuerwerbung Paul Wanner gibt dabei sein Debüt in der Startelf, er bildet gemeinsam mit Xaver Schlager die Doppelsechs.

Patrick Pentz steht – wie bereits von Teamchef Rangnick angekündigt – anstelle von Alexander Schlager im Tor. Auf dem rechten Flügel ersetzt Patrick Wimmer Romano Schmid. Im Angriff beginnt dieses Mal Marko Arnautovic anstelle von Gregoritsch. Bayern-Star Konrad Laimer kehrt ebenfalls in den Anfangself von Rangnick zurück.

Im Vergleich zum 5:1 gegen Ghana bleiben Marco Friedl, Phillipp Mwene, Christoph Baumgartner und Marcel Sabitzer in der Mannschaft.

So startet Österreich

Bild: GEPA