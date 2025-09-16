Mit Sabitzer! So startet Dortmund bei Juve in die CL-Ligaphase
Borussia Dortmund gastiert am heutigen Dienstag in der UEFA Champions League bei Juventus Turin (live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X).
Mit sieben Punkten aus den ersten drei Bundesliga-Spielen ist der Saisonstart des BVB geglückt. Die Gegner hießen allerdings Heidenheim, Union Berlin und St. Pauli – Juventus wird zum ersten Härtetest. Die Italiener haben ihre ersten drei Meisterschaftspartien allesamt gewonnen. So schickt BVB-Coach Niko Kovac sein Team heute auf den Rasen:
Die Aufstellung des BVB:
Herzog: Sabitzer wichtig für die BVB-Mannschaft
So startet Juventus Turin:
Bild: Imago