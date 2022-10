Startelf-Premieren für Sabitzer & Adeyemi im Klassiker? So könnten Bayern & BVB spielen

Der BVB empfängt die Bayern. Mehr hat die deutsche Bundesliga nicht zu bieten, auch wenn keine der beiden Mannschaften Spitzenreiter ist. Dennoch ist für Experten klar: Im Klassiker treffen die beiden besten Teams aufeinander. Aber auf wen setzen Terzic & Nagelsmann? Sky Sport wagt eine Prognose.

Erstmals seit 13 Jahren stehen der FC Bayern und Borussia Dortmund vor einem direkten Duell in der Bundesliga beide nicht auf einem der ersten beiden Plätze in der Tabelle. Damals gab es am fünften Spieltag der Saison 2009/10 einen 5:1-Auswärtssieg der Münchner und ein gewisser Thomas Müller schoss seine ersten beiden Tore in der Bundesliga.

Ob es am Samstag (ab 17:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga) in der 132. Auflage des Klassikers seit Bundesligagründung im Signal-Iduna-Park wieder so kommt, ist unklar. Sicher ist aber schon jetzt, dass Müller keinesfalls unter den Torschützen stehen wird. Der Nationalspieler konnte sich nach seiner Corona-Infektion zwar freitesten, wird das Duell beim BVB aber dennoch verpassen.

Müller muss für Dortmund passen

„Thomas hat noch ein bisschen Probleme, er wird heute und morgen nicht trainieren“, erklärte Bayern-Coach Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Aufgrund aufgetretener Erkältungssymptome sei er „noch nicht 100 Prozent fit, dass er mitfahren kann“.

Die Münchner müssen also auf „Radio“ Müller verzichten und auch einige weitere Stars werden nicht mithelfen können, Nagelsmanns Bilanz gegen die Dortmunder aufzupolieren. Schließlich kassierte der Übungsleiter gegen keinen anderen Verein so viele Niederlagen (sechs, dazu drei Siege und vier Remis, Anm. d. Red.) wie gegen den BVB.

Fragezeichen hinter Hummels

Doch auch die Schwarz-Gelben haben mit Verletzungen zu kämpfen. Kapitän Marco Reus wird das Topspiel beispielsweise auf jeden Fall verpassen. Das erklärte Trainer Edin Terzic am Freitag. Auch für Mats Hummels könnte das Topspiel noch zu früh kommen, auch wenn der BVB-Coach sich hier noch nicht endgültig in die Karten schauen lassen will. Die Entscheidung liege beim Spieler selbst.

„Sein letztes Pflichtspiel war vor knapp drei Wochen, aber er hat bis Donnerstag jede Trainingseinheit mitgemacht. Es kommt darauf an, wie er sich fühlt. Er ist alt genug, um das selbst einzuschätzen“, erklärt Terzic auf der Pressekonferenz. Im Kader dürfte der Innenverteidiger aber wahrscheinlich stehen, denn die Erkältung, die ihm zuletzt zu schaffen machte, ist überwunden.

Kobel wohl zurück im Tor

Einen Rückkehrer wird es aber fast sicher im Tor geben. Gregor Kobel war gegen Sevilla schon wieder im Kader und sollte gegen die Bayern sein Comeback auf dem Platz feiern. Vor dem Schweizer dürfte wieder das Pärchen Niklas Süle und Nico Schlotterbeck die Innenverteidigung bilden. Sollte Hummels doch von Beginn an spielen können, wird es aber interessant sein zu sehen, wer für den Routinier auf die Bank muss.

Der langjährige Bundesligatrainer Friedhelm Funkel würde in diesem Fall auf das Pärchen Hummels und Süle setzen, wie er im exklusiven Interview mit Sky verrät, da Schlotterbeck zuletzt den ein oder anderen Fehler in seinem Spiel offenbarte.

Weniger Diskussionen dürfte es bei den Besetzungen der Außenverteidiger-Posten geben. Rechts hat sich Thomas Meunier stabilisiert und hat aktuell die Nase vorne vor Marius Wolf und links hinten ist Raphael Guerreiro ohnehin gesetzt.

Deutlich interessanter ist die Besetzung des Dreier-Mittelfelds: Sky Sport geht davon aus, dass Terzic – wie schon in Sevilla – auf Emre Can als defensiven Sechser setzt. Etwas offensiver davor dürften Jude Bellingham (rechts) und Salih Özcan (links) erste Wahl sein.

Darf Moukoko von Beginn an ran?

Gleiches trifft für die offensiven Flügel für Ex-Salzburger Karim Adeyemi (rechts) und Julian Brandt (links) zu. Wenn Terzic es offensiver angehen will, könnte Brandt für Özcan oder Can ins Mittelfeld rutschen und Donyell Malen wäre eine Option für vorne links. Dies ist aufgrund der Offensivstärke der Münchner aber eher unwahrscheinlich. Offen ist damit nur noch eine Position: Wer darf stürmen, Moukoko oder Modeste?

Der Youngster nutzte seine Chance gegen Sevilla, nachdem er davor auch schon zum Derbyhelden gegen Schalke avanciert und vieles spricht auch gegen die Bayern für Moukoko, zumal Modeste zuletzt auch gegen seinen Ex-Klub aus Köln enttäuschte. „Wir überlegen uns immer viele Dinge“, gibt sich Terzic dennoch geheimnisvoll. „Wir haben immer den großen Wunsch, dass sie für uns das Siegtor schießen“, sagt der Coach. Diesen Wunsch hat Terzic mit seinem Gegenüber gemein. Und wie Terzic kann auch Nagelsmann beim Klassiker nicht aus dem Vollen schöpfen.