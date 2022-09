Startelf: So spielt Österreich gegen Kroatien

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Nations-League-Spiel gegen Kroatien auf Stefan Posch, Christoph Baumgartner und Michael Gregoritsch in der Startformation.

Außerdem rücken im Vergleich zum Frankreich-Match wie von Rangnick schon am Samstag angekündigt Heinz Lindner und Kevin Danso in die Anfangself, in der auch David Alaba und Marko Arnautovic stehen. Letzterer avanciert mit seinem 104. Länderspiel zum alleinigen ÖFB-Rekord-Internationalen.

Aufstellung Österreich:

Aufstellung Kroatien:

