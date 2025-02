Startliste: Erste Abfahrt der Frauen in Kvitfjell

Für die alpinen Ski-Speed-Frauen stehen an diesem Wochenende die ersten Rennen nach der Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm auf dem Programm. Am Freitag findet die erste von zwei Abfahrten statt. Die Startliste im Überblick!

Eröffnet wird das Rennen um 10:30 Uhr von Laura Gauche aus Frankreich. Als erste Österreicherin fährt Ariane Rädler mit der Nummer drei aus dem Starthaus. Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier, die das zweite Training krankheitsbedingt auslassen musste, kommt mit der Nummer acht, gefolgt von Cornelia Hütter mit Nummer neun. Abfahrts-Vizeweltmeisterin Mirjam Puchner geht als Zwölfte in das Rennen.

Die Topfavoritinnen Federica Brignone und Lara Gut-Behrami haben die Nummern sechs und 13. Weltmeisterin Breezy Johnson kommt als 19., US-Teamkollegin Lindsey Vonn mit Nummer 21.

Die weiteren Nummern der Österreicherinnen: Christina Ager (25), Magdalena Egger (37), Nadine Fest (38), Michelle Niederwieser (39), Carmen Spielberger (40).

Artikelbild: GEPA