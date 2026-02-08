Startliste der Team-Kombi: Diese Duos gehen auf Medaillenjagd

Österreich geht im Teamwettbewerb der Männer bei den Olympischen Winterspielen mit vier Duos an den Start. Als stärkstes heimisches Team gilt Österreich 1 mit Vincent Kriechmayr und Manuel Feller, das im Kampf um die Medaillen zu den Mitfavoriten zählt.

Neben Kriechmayr und Feller setzt der ÖSV unter anderem auf Daniel Hemetsberger und Marco Schwarz (Österreich 3) sowie Stefan Babinsky und Fabio Gstrein (Österreich 2). Raphael Haaser und Michael Matt (Österreich 4) komplettieren das ÖSV-Kontingent.

Der Teamwettbewerb wird am Montag in Bormio ausgetragen. Jedes Team besteht aus einem Abfahrer und einem Slalomläufer. Die Zeiten der beiden Läufe werden addiert, die Mannschaft mit der niedrigsten Gesamtzeit gewinnt Gold.

Insgesamt nehmen 21 Teams teil. Neben Österreich stellen auch die Schweiz und Italien jeweils vier Duos. Bei den Schweizern gilt das Team mit Marco Odermatt und Slalom-Weltmeister Loïc Meillard als nominell stärkste Paarung.

Die Abfahrt beginnt um 10.30 Uhr, der Slalom folgt um 14.00 Uhr.

Startliste zur Team-Kombination bei Olympia 2026

Startnr. Land/Team Abfahrt Slalom 1 Schweiz 4 Rogentin Iten 2 Tschechien Zabystran Mueller 3 Deutschland Jocher Strasser 4 Frankreich 2 Muzaton Rassat 5 Frankreich 3 N. Alphand Amiez 6 Oesterreich 3 Hemetsberger Schwarz 7 Schweiz 1 Odermatt Meillard 8 Italien 4 Schieder Kastlunger 9 Italien 1 Franzoni Vinatzer 10 Oesterreich 1 Kriechmayr Feller 11 Frankreich 1 Allegre Noel 12 Italien 2 Paris Sala 13 Schweiz 3 Monney Yule 14 Schweiz 2 von Allmen Nef 15 Italien 3 Casse Saccardi 16 Finnland Lehto Hallberg 17 USA Negomir Radamus 18 Oesterreich 2 Babinsky Gstrein 19 Oesterreich 4 Haaser Matt 20 Norwegen 1 Sejersted McGrath 21 Norwegen 2 Sellaeeg Haugan

