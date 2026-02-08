Startliste der Team-Kombi: Diese Duos gehen auf Medaillenjagd
Österreich geht im Teamwettbewerb der Männer bei den Olympischen Winterspielen mit vier Duos an den Start. Als stärkstes heimisches Team gilt Österreich 1 mit Vincent Kriechmayr und Manuel Feller, das im Kampf um die Medaillen zu den Mitfavoriten zählt.
Neben Kriechmayr und Feller setzt der ÖSV unter anderem auf Daniel Hemetsberger und Marco Schwarz (Österreich 3) sowie Stefan Babinsky und Fabio Gstrein (Österreich 2). Raphael Haaser und Michael Matt (Österreich 4) komplettieren das ÖSV-Kontingent.
Der Teamwettbewerb wird am Montag in Bormio ausgetragen. Jedes Team besteht aus einem Abfahrer und einem Slalomläufer. Die Zeiten der beiden Läufe werden addiert, die Mannschaft mit der niedrigsten Gesamtzeit gewinnt Gold.
Insgesamt nehmen 21 Teams teil. Neben Österreich stellen auch die Schweiz und Italien jeweils vier Duos. Bei den Schweizern gilt das Team mit Marco Odermatt und Slalom-Weltmeister Loïc Meillard als nominell stärkste Paarung.
Die Abfahrt beginnt um 10.30 Uhr, der Slalom folgt um 14.00 Uhr.
Startliste zur Team-Kombination bei Olympia 2026
|Startnr.
|Land/Team
|Abfahrt
|Slalom
|1
|Schweiz 4
|Rogentin
|Iten
|2
|Tschechien
|Zabystran
|Mueller
|3
|Deutschland
|Jocher
|Strasser
|4
|Frankreich 2
|Muzaton
|Rassat
|5
|Frankreich 3
|N. Alphand
|Amiez
|6
|Oesterreich 3
|Hemetsberger
|Schwarz
|7
|Schweiz 1
|Odermatt
|Meillard
|8
|Italien 4
|Schieder
|Kastlunger
|9
|Italien 1
|Franzoni
|Vinatzer
|10
|Oesterreich 1
|Kriechmayr
|Feller
|11
|Frankreich 1
|Allegre
|Noel
|12
|Italien 2
|Paris
|Sala
|13
|Schweiz 3
|Monney
|Yule
|14
|Schweiz 2
|von Allmen
|Nef
|15
|Italien 3
|Casse
|Saccardi
|16
|Finnland
|Lehto
|Hallberg
|17
|USA
|Negomir
|Radamus
|18
|Oesterreich 2
|Babinsky
|Gstrein
|19
|Oesterreich 4
|Haaser
|Matt
|20
|Norwegen 1
|Sejersted
|McGrath
|21
|Norwegen 2
|Sellaeeg
|Haugan
