Startliste: Feller eröffnet Nightrace in Schladming

via

via Sky Sport Austria

Manuel Feller ist zurück in der Topgruppe der Slalom-Läufer und wird das Nightrace in Schladming eröffnen. Der 28-Jährige, der in der Flachau seinen ersten Weltcupsieg feiern konnte, zieht bei der Auslosung die Startnummer eins. Als zweiter Österreicher fährt der Slalomweltcup-Führende Marco Schwarz mit der Nummer fünf.

Insgesamt stehen 71 Läufer bei der Flutlicht-Show am Start, darunter acht Österreicher. Start ist um 17:45 Uhr, der 2. Durchgang beginnt um 20:45 Uhr.

Die Startnummern der Topläufer:

#1 Manuel Feller (AUT)

#2 Ramon Zenhäusern (SUI)

#3 Daniel Yule (SUI)

#4 Sebastian Foss-Solevaag (NOR)

#5 Marco Schwarz (AUT)

#6 Clement Noel (FRA)

#7 Henrik Kristoffersen (NOR)

Die weiteren Österreicher:

#8 Fabio Gstrein

#13 Michael Matt

#21 Adrian Pertl

#24 Christian Hirschbühl

#36 Marc Digruber

#43 Johannes Strolz

Artikelbild: GEPA