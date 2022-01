Startliste: Vlhova eröffnet Damen-Slalom in Schladming

Die Österreich-Gastspiele des Frauen-Skiweltcups bringt diese Woche einen Nachtslalom in Schladming sowie zwei Speedrennen in Zauchensee. Der Flutlichtslalom am Dienstagabend (18.00/20.45) verspricht Spektakuläres, fahren die Frauen nach der Absage in Flachau doch erstmals auf dem steilen und bisher den Männern vorbehaltenen Planai-Zielhang.

Eröffnet wird der Slalom von Petra Vlhova, die in Schladming bereits in der Disziplinenwertung den Sack zu machen kann. Nach Vlhova geht die 72-fache Weltcupsiegerin Mikaela Shiffrin ins Rennen. Als erste Österreicherin startet Katharina Liensberger mit Startnummer sechs, Katharina Huber folgt mit Nummer elf. Katharina Gallhuber hat die Starnummer 14.

Ebenfalls als Teil der Top 30 starten Chiara Mair (16) und Marie-Therese Sporer (25).

Die weiteren Startnummern der ÖSV-Damen: Bernadette Lorenz (51) und Stephanie Brunner (58). Insgesamt sind 58 Läuferinnen am Start, darunter sieben ÖSV-Athletinnen.

Bild: APA