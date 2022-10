Startplatzstrafe für Red Bulls Sergio Perez in Austin

via

via Sky Sport Austria

Sergio Perez wird beim Grand Prix der USA in der Startaufstellung zurückversetzt. Grund dafür ist eine Motorenstrafe.

Red-Bull-Pilot Sergio Perez wird in Austin definitiv nicht aus einer der beiden ersten Startreihen starten. Der Mexikaner wird in der Startaufstellung um fünf Plätze zurückversetzt. Der WM-Zweite wechselt erneut seinen Motor. Damit kommt in dieser Saison bereits der fünfte zum Einsatz. Laut Reglement sind aber nur drei erlaubt, ohne dass man eine Strafe fürchten muss.

Auch Alfa Romeos Guanyu Zhou wird aus gleichem Grund um fünf Plätze zurückversetzt. Weitere Strafen sind bei Charles Leclerc (Motor-Test) und Fernando Alonso (ebenfalls neuer Motor) zu erwarten. Eine Bestätigung dessen steht noch aus.

(skysport.de) / Bild: Imago