Startschuss für die Sky XXL UEFA Saison 2024/2025: Der UEFA Super Cup heute live & exklusiv bei Sky

UEFA Super Cup: Das Duell der Champions Real Madrid gegen Atalanta Bergamo heute ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen!

Das Play-off-Entscheidungsspiel FC Salzburg gegen Dynamo Kiew am 27. August live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die UEFA Champions League Auslosung am 29. August sowie die Auslosungen der UEFA Europa League sowie UEFA Conference League am 30. August live auf Sky Sport Austria

Sky zeigt in Österreich ab der kommenden Saison 185 Spiele der UEFA Champions League inkl. dem Finale live

In der Königsklasse zeigt Sky in der Ligaphase 17 von 18 Spielen pro Spieltag live & exklusiv

Am UEFA Super Donnerstag zeigt Sky in der Ligaphase 35 von 36 Spielen pro Spieltag live

Sky bleibt die Heimat der UEFA Klub-Wettbewerbe in Österreich: Die Fans dürfen sich bis 2027 auf 508 Spiele pro Saison freuen

Mit dem Sky X-Traumpass alle Bewerbe live streamen!

Die Sky XXL UEFA Saison mit 508 Live-Matches wird mit einem Super-Hit eröffnet: Champions League-Rekordsieger Real Madrid trifft am Mittwoch live & exklusiv bei Sky Sport Austria auf den Europa League-Gewinner Atalanta Bergamo. Bevor sich die internationalen Topklubs in der Königsklasse zum ersten Mal in der Ligaphase messen, zeigt Sky 12 von 14 UEFA Champions League Play-off-Spiele live & exklusiv – darunter auch das Entscheidungsspiel der Salzburger zu Hause gegen Dynamo Kiew um den Einzug in die Königsklasse.

Am 29. August ab 18:00 können die Sky Seher:innen live bei der Auslosung der UEFA Champions League Ligaphase dabei sein und mitfiebern. Einen Tag darauf am 30. August wird es für die Teams in der UEFA Europa League sowie in UEFA Conference League ernst, wenn ab 13:00 Uhr ihre Gegner ermittelt werden. Auch hier sind Fußballfans auf Sky Sport Austria live dabei.

Wenn am Dienstag, dem 17. September zum ersten Mal die Champions League-Hymne in der Ligaphase ertönt und eine neue Ära einleitet, sitzen Sky Seher:innen in der ersten Reihe. Auch bei der UEFA Europa League, die am Mittwoch, den 25. September startet, als auch bei der UEFA Europa Conference League, die am Donnerstag, den 3. Oktober beginnt, zeigt Sky die meisten Duelle live & exklusiv.

Mehr Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Conference League als jemals zuvor bei Sky

Die Fans dürfen insgesamt 508 Spiele aus den drei Wettbewerben entgegenfiebern. Sky zeigt in Österreich 185 Partien aus der Königsklasse mit Ilzer & Co. sowie den Superstars Mbappe, Kevin De Bruyne und Lamine Yamal. Damit präsentiert Sky in Österreich 91 % aller Spiele der UEFA Champions League inklusive dem Finale. Darüber hinaus überträgt Sky 323 Spiele aus der UEFA Europa League und UEFA Conference League – 94% aller Spiele der beiden internationalen Wettbewerbe sind bei Sky zu sehen.

Das Erfolgs-Duo Lothar Matthäus und Star-Moderator Sebastian Hellmann bei Sky Sport Austria im Einsatz

Lothar Matthäus und Star-Moderator Sebastian Hellmann begleiten in Zukunft an ausgewählten Spieltagen die Zuseher:innen durch die magischen europäischen Fußballabende.

Nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den anderen großen Fußball-Nationen innerhalb der Sky Gruppe haben sich Stars in der Königsklasse bei Sky Sport Austria angesagt. Liverpool-Legende und Sky UK Experte Jamie Carragher freut sich in der anstehenden Saison auf einen gemeinsamen Auftritt mit Sky Experten Didi Hamann im Champions League Studio von Sky Sport Austria, mit dem er 2005 im legendären Finale gegen den AC Milan die Königsklasse für die Reds gewann.

Von Sky Italia freut sich Riccardo Montolivo seine Erfahrung aus 66 Länderspielen für die Squadra Azzurra und aus 380 Serie-A-Einsätzen als Experte für Sky Sport Austria an die österreichischen Fans weiterzugeben.

Diese internationale Starpower stößt zum formidablen rotweißroten Expertenteam bestehend aus Andreas Herzog, Marc Janko, Julian Baumgartlinger, Peter Stöger, Marko Stankovic und Alfred Tatar.

Beitragsbild: Imago