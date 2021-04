Stary über Skills an der Seitenlinie: “Das ist wie Radlfahrn, das verlernt man nicht”

via

Der Wolfsberger AC gewinnt das fünfte Auswärtsspiel in Folge gegen den SK Sturm (Spielbericht + VIDEO-Highlights). WAC-Trainer Roman Stary freut sich nach der Partie über die drei Punkte, die “zwar glücklich aber nicht unverdient“ waren.

In der Tabelle schiebt sich durch die heutigen Ergebnisse alles wieder enger zusammen. Das Ziel der Wolfsberger für die verbleibenden Spiele ist klar definiert. “Wir wollen alles versuchen, dass wir um die internationalen Plätze mitspielen”, so Stary. Dass auch der Trainer noch mit dem Ball umgehen kann, zeigt Roman Stary mit einer sehenswerten Aktion an der Seitenlinie. “Das ist wie Radlfahrn, das verlernt man nicht”, scherzt der WAC-Coach.

