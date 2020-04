Statistik beweist: Davies überragt schon jetzt jungen Alaba

via

Der FC Bayern hat Alphonso Davies mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der Linksverteidiger muss den Vergleich mit zwei prominenten Kollegen nicht scheuen.

Alphonso Davies startet diese Saison beim FC Bayern richtig durch. Der Rekordmeister hat das immense Talent des 19-Jährigen erkannt und mit ihm bis 2025 verlängert – aus gutem Grund. Im Vergleich mit zwei seiner Kollegen muss sich der Kanadier nicht verstecken.

Sky Sport hat die aktuelle Saison von Davies mit der Durchbruchssaison von David Alaba 2011/12 verglichen, der zuvor als Linksverteidiger bei den Bayern agierte. Außerdem haben wir zu unserem Vergleich Andrew Robertson vom FC Liverpool in seiner ersten starken Spielzeit 2017/18 hinzugefügt, da er momentan der wertvollste Linksverteidiger der Welt ist (aktueller Marktwert 77,8 Millionen Euro laut KPMG).

Davies offensiv sehr aktiv

Eines lässt sich schon jetzt festhalten: Davies hat einen enormen Vorwärtsdrang und ist der offensivste der drei Linksverteidiger (siehe Heatmap). Die meisten seiner Ballaktionen hat er weit in der gegnerischen Hälfte. Pro 90 Minuten bringt er es auf insgesamt 97 Ballaktionen. Alaba (73) und Robertson (88) können dem 19-Jährigen das Wasser nicht reichen.*

Die Offensivstärke von Davies lässt sich in der Statistik gut ablesen. Durchschnittlich ist der Youngster alle 318 Minuten an einem Tor beteiligt. Alaba war es 2011/12 nur alle 383 Minuten, Robertson 2017/18 brauchte 324 Minuten.

Höchste Flankengenauigkeit bei Davies

Weitere Erfolgskriterien für einen Außenverteidiger sind die Flanken bzw., wie genau diese ankommen. Pro 90 Minuten schlägt Davies drei Flanken aus dem Spiel, bei Alaba waren es zwei, bei Robertson vier. Davies punktet mit der höchsten Genauigkeit. 37 Prozent seiner Flanken aus dem Spiel finden einen Mitspieler, Alaba liegt bei 21 Prozent, Robertson bei 13 Prozent.

Davies geht sehr oft zur Grundlinie durch und scheut dabei kein Hindernis. Er ist in der aktuellen Bundesliga-Spielzeit der Bayern-Profi, der am häufigsten in Eins-gegen-Eins-Duelle geht (112-mal). Alle Bundesligaspieler mit mindestens 100 Eins-gegen-Eins-Situationen 2019/20 genommen, hat der Youngster die höchste Erfolgsquote (58 Prozent).

Der Linksfuß ist für die Bayern nicht nur in der Offensive ein Gewinn, auch defensiv macht er seine Hausaufgaben und hat die Nase im Vergleich mit seinen beiden Mitstreiter Alaba und Robertson vorn. Der Kanadier gewinnt 56 Prozent seiner Zweikämpfe und führt pro 90 Minuten 16 Duelle. Sein Vorgänger Alaba brachte es in seiner Durchbruchssaison auf 12 Zweikämpfe pro 90 Minuten und gewann 55 Prozent dieser Duelle. Bei Robertson sind es fünf Zweikämpfe pro Spiel bei einer Quote von 50 Prozent.

Marktwert seit November explodiert

Obwohl bis zur Coronapause erst 25 Spieltage absolviert wurden, hat Davies mit 1592 Minuten schon mehr Einsatzzeit als Alaba (1532 Minuten) in der kompletten Spielzeit 2011/12 bekommen.

Linksverteidiger-Vergleich bezogen auf Ligaspiele Spieler Alphonso Davies David Alaba Andrew Robertson Saison 2019/20 2011/12 2017/18 Spiele 21 30 22 Einsatzzeit in Minuten 1592 1532 1943 Einsatzzeit in Minuten/Spiel 76 51 88 Tore 1 2 1 Torschüsse/90 Minuten 0,6 1,0 0,6 Chancenverwertung 14% 18% 11% Assists 4 2 5 Minuten pro Torbeteiligung 318 383 324 Ballaktionen pro 90 Minuten 97 73 88 Flanken aus dem Spiel pro 90 Minuten 3 2 4 Flankengenauigkeit pro 90 Minuten 37% 21% 13% Zweikämpfe pro 90 Minuten 16 12 5 Zweikampfquote 56% 55% 50% Passquote 87% 87% 87%

Dies verdeutlicht, wie sehr die Bayern auf ihn bauen. Dementsprechend hat sich auch sein Marktwert entwickelt. Stand dieser im November 2019 noch bei 17,6 Millionen Euro, hat er sich mittlerweile fast verdoppelt auf 31,4 Millionen Euro.

Die Münchner haben somit nicht nur in sportlicher Hinsicht ein echtes Juwel in ihren Reihen, das sie rechtzeitig langfristig an sich gebunden haben.

*Datenquelle Opta – alle Werte bezogen auf Ligaspiele

