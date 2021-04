Statistik: Dieses Team steigt mit Schalke ab – enges Rennen um Rang vier

Acht Spieltage sind in dieser Bundesligasaison noch zu spielen – und so langsam bekommt die Abschlusstabelle 2020/21 in Deutschland immer schärfere Konturen. Wer wird Meister? Wer steigt ab? Wer schafft es in die Königsklasse? Das sagt die Statistik.

Stand jetzt muss RB Leipzig auf ein kleines Fußballwunder hoffen, um dem FC Bayern die Meisterschale noch vor der Nase wegzuschnappen. Die Chancen der Sachsen auf den Titel liegen bei lediglich 5,5 Prozent. Deutlich offener gestaltet sich dagegen das Rennen um die Champions-League-Ränge und der Kampf gegen den Abstieg.

Zum Durchklicken: Die Prognose der Abschlusstabelle 2020/21

Ob Dortmund die Königsklasse statistisch gesehen noch erreicht und welches Team zusammen mit Schalke 04 den Gang in die zweite Liga antreten muss, erfahrt Ihr in unserer Bildergalerie.

