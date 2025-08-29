Statt ÖFB-Zukunft: Rapid-Profi entscheidet sich für Tunesien

Überraschende Neuigkeiten vonseiten eines Profis des SK Rapid: Verteidiger Amin Gröller entscheidet sich offenbar für eine sportliche Zukunft bei Tunesiens Nationalteam und damit gegen den ÖFB.

Via Social Media zeigt sich der Innenverteidiger im tunesischen Trikot an der Seite von Nationalteam-Sportidrektor Zied Jaziri, offensichtlich beim Unterschreiben eines Vertrags. Tunesische Medien berichten bereits von einer dementsprechenden Entscheidung.

Gröller bereits für ÖFB-U21 nominiert

Gröller wurde erst im März erstmals für Österreichs U21-Nationalteam nominiert, kam jedoch nicht zum Einsatz. Das Rapid-Eigengewächs scheint aber weder im aktuellen ÖFB-U21-Kader, noch auf der Abrufliste auf. Auch dies weist auf einen möglichen Nationenwechsel hin. Bei Rapid kam Gröller bislang dreimal für das Profiteam zum Einsatz.

„Gehört geändert!“: Herzog für neue Regelung bei Nationenwechsel

Nach dem Bekanntwerden von Leon Grgic‘ Wechsel zum kroatischen Verband ist Gröller damit der nächste potenzielle ÖFB-Kaderspieler, der sich für eine andere Nation entscheidet. Anders als Gröller absolvierte der Sturm-Profi aber schon insgesamt 26 Einsätze für Österreichs Nachwuchsauswahlen.

