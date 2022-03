Statt WM-Play-off gegen Ukraine: Schottland testet gegen Polen

Schottlands Fußball-Nationalmannschaft wird am 24. März im Glasgower Hampden Park ein Testspiel gegen Polen absolvieren. Das ursprünglich an diesem Tag geplant gewesene WM-Play-off-Semifinale gegen die Ukraine war von der FIFA wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf Juni verschoben worden. Polen hätte am 24. März ebenfalls im WM-Play-off-Semifinale gegen Russlands Team gespielt, das jedoch von der FIFA wegen des Kriegs suspendiert wurde.

Deshalb stehen Robert Lewandowski und Co. fix im WM-Play-off-Finale, wo es am 29. März gegen Schweden oder Tschechien um das WM-Ticket geht. Das ÖFB-Team trägt sein WM-Play-off-Semifinale wie vorgesehen am 24. März in Cardiff gegen Wales aus. Der Sieger dieser Partie trifft auf den Gewinner aus Schottland gegen die Ukraine, weshalb dieses Entscheidungsmatch erst im Juni stattfinden kann. Wer am 29. März im Wiener Happel-Stadion Österreichs Testgegner ist, steht noch nicht fest.

(APA) / Bild: Imago