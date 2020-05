“Stay2Score”-Turnier: Junuzovic und Gutmann müssen Niederlagen einstecken

via

via Sky Sport Austria

Das eBundesliga-Team hat in der 3. und 4. Runde des internationalen FIFA-“Stay2Score”-Turniers zwei Niederlagen einstecken müssen. Bundesliga-Profi Zlatko Junuzovic (FC Red Bull Salzburg) und eSportler Philipp Gumann (SK Sturm Graz) unterlagen in der 3. Runde dem spanischen eLaLiga-Team mit 2:11. In Runde 4 folgte eine knappe 5:7-Niederlage gegen das belgische ePro-League-Team.

Nach vier Runden von sieben Runden der Gruppenphase hält das eBundesliga-Team nun bei einem Sieg und drei Niederlagen. Damit stehen Junuzovic, Gutmann, Ione Cabrera und Marcel Holy unter Zugzwang, um sich noch für das Halbfinale zu qualifizieren.

Die 3. und 4. Runde zum Nachsehen

Die Ergebnisse im Detail

Die Fußball-Profis Zlatko Junuzovic (FC Red Bull Salzburg) und Ione Cabrera (WSG Tirol) sowie die eBundesliga-Finalisten Marcel Holy (FK Austria Wien) und Philipp Gutmann (SK Sturm Graz) vertreten die österreichische Bundesliga beim "Stay2Score"-Turnier der European Leagues.