Stealth-Modus! McLaren mit Sonderlackierung in Singapur

Am Wochenende freuen sich alle Formel-1-Fans auf den ersten Nacht-Grand-Prix der Saison. Passend zum schummrigen Licht bringt McLaren einen „Tarn-Look“ auf den Asphalt.

Die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri präsentieren ihren MCL60 beim Großen Preis von Singapur in einem neuen Look.

STEALTH MODE: UNLOCKED 🔓

We’re switching up our livery for Singapore and Japan with @OKX. 🖤#StealthMode pic.twitter.com/8brSfkye2J

— McLaren (@McLarenF1) September 13, 2023