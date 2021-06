Stefan Grassegger neuer Assistant-Coach bei Schalgiris Kaunas

Der europäische Basketball-Spitzenverein Schalgiris Kaunas wird jedenfalls auf der Trainerbank zum “Österreicher-Club”. Auf den vor einem Jahr als Coach verpflichteten gebürtigen Wiener Martin Schiller folgt nun Stefan Grassegger. Er kommt von den Vienna D.C. Timberwolves. Der 31-jährige gebürtige Welser wird Assistant-Coach beim vielfachen litauischen Meister und Cupsieger, der auch 2021 das Double geholt hat.

Schalgiris Kaunas zählt definitiv zu den ersten Adressen im europäischen Basketball. “Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wage ich den Sprung ins Ausland. Ich freue mich, mir diesen Traum in so einer Form verwirklichen zu können”, wurde Grassegger in einer Aussendung der Timberwolves zitiert. Er war neun Jahre – von 2010 bis 2016 und von 2018 bis 2021 – bei den Donaustädtern als Trainer tätig. Zudem ist der Oberösterreicher Assistant-Coach beim Männer-Nationalteam.

(APA)

Bild: GEPA