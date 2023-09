Stefan Maierhofer zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky den Ex-Fußball-Nationalspieler Stefan Maierhofer. Über den „zweiten Bildunsgweg“ kam der gelernte Restaurantfachmann zum Fußball und musste dann den elterlichen Betrieb verlassen, um Profi zu werden. Nach 18 Jahren im Profibereich arbeitet er heute u. a. als Talente-Coach im Burgenland.

Im Sporttalk spricht der 41-jährige über seinen Wechsel aus der österreichischen Landesliga zu Bayern München, den dortigen Förderer Hermann Gerland sowie die Trainer Gerd Müller und Felix Magath, die schönsten Erinnerungen an seine Karriere, die schwierige Entscheidung, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und über seine jetzige Tätigkeit im Burgenland. Weiter erzählt der 2,02 Meter-Hüne über die Zeit bei Rapid mit dem Meistertitel, das Projekt „SPIELERPASS“, das Leben als Vater einer Tochter und seine Ziele in den nächsten Jahren.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Stefan Maierhofer wird am Sonntag, 1. Oktober, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das exklusive Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.

Bild: © René Hundertpfund