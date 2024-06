Jan Stefanon verlässt den Bundesliga-Aufsteiger GAK und wechselt nach Vorarlberg zu Schwarz-Weiss Bregenz.

Der 25-jährige Stürmer, der in der abgelaufenen Zweitliga-Saison in zehn Einsätzen einen Treffer erzielte, kehrt nach einem Jahr in seine Heimat zurück und unterschreibt in Bregenz einen neuen Vertrag.

(GAK/Red.)/Beitragsbild: GEPA