Steffen Hofmann bekommt neue Rolle bei Rapid

Steffen Hofmann wird beim SK Rapid in Zukunft eine neue Rolle bekleiden. Laut einer Vereinsaussendung am Samstag wird der 42-Jährige in Zukunft als Geschäftsführer des SK Rapid tätig sein. Ein neuer Sportdirektor wird kommen, Zoran Barisic soll als Trainer in Wien Hütteldorf bleiben.

Hofmann soll als Sprecher der Geschäftsführung agieren und die Gesamtverantwortung für die strategische und sportliche Ausrichtung übernehmen. Das wurde im Rahmen einer Präsidiumssitzung einstimmig beschlossen, wie Rapid vermeldet. Damit fällt Hofmann auch die Aufgabe zu, zeitnah einen neuen Geschäftsführer Sport zu bestellen.

Barisic soll Trainer bleiben

Ebenso vermelden die Hütteldorfer, dass Zoran Barisic als Cheftrainer im Amt bleiben soll. Demnach wurde Hofmann auch bereits damit beauftragt, einen Vertrag mit dem aktuellen Interimscoach zu fixieren.

Im Bereich Wirtschaft wird vorerst Werner Kuhn interimistisch als Geschäftsführer Wirtschaft tätig sein. Die dauerhafte Nachfolge von Christoph Peschek soll dann im neuen Jahr präsentiert werden.

