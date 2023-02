„Stehe in Kontakt mit Arsenal“: Schicker mit Update zu Okonkwo-Zukunft

via

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker vom SK Sturm hat sich im Vorfeld der Partie gegen Austria Klagenfurt (Spielbericht + VIDEO-Highlights) über die Zukunft von drei Leistungsträgern geäußert.

Über eine mögliche Weiterverpflichtung von Tormann Arthur Okonkwo sagte Schicker: „Ich stehe fast wöchentlich in Kontakt mit dem Loan-Manager von Arsenal. In der Länderspielpause werde entweder ich nach London fliegen oder sie uns besuchen.“

Eine weitere interessante Personalie ist Alexander Prass. „Er ist Spieler von Sturm Graz. Was im Sommer passiert werden wir sehen“, so der Sturm-Funktionär.

Schicker spricht über Prass-Zukunft

Auch über Manprit Sarkaria sprach Andreas Schicker am Samstag: „Er hat eine sehr gute Vorbereitung gehabt und wir wissen, was wir an ihm haben.“

Sarkaria für Schicker „ein Unterschiedsspieler“

Das gesamte Interview mit Andreas Schicker:

