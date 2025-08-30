Steirer Lang holt mit Sieg in Paris World-Tour-Startplatz

Golf-Amateur Fabian Lang hat am Freitag die internationalen französischen Meisterschaften am Stadtrand von Paris mit sechs Schlägen Vorsprung gewonnen und damit eine World-Tour-Wildcard erspielt.

Der 22-Jährige ist so bei den für 18. bis 21. September angesetzten Open de France dabei. Zwei Tage danach wird es für den angehenden steirischen Profi in die Tourschool für ein World-Tour-Ticket 2026 gehen. „Dieser Sieg passt zum Ausklang meiner Amateurkarriere perfekt“, sagte Lang.

(APA)/Beitragsbild: GEPA