via

via Sky Sport Austria

Der Steirer Martin Wiegele hat am Sonntag bei den Euram Bank Open der Challenge-Golftour in Adamstal in Niederösterreich Rang neun belegt.

Der seit Montag 44-Jährige war mit Siegchancen in den Schlusstag gegangen, kam auf dem Par-70-Kurs aber nur auf eine 72er-Runde. Am Vortag hatte Wiegele 64 Schläge benötigt. Der Deutsche Marc Hammer landete mit zwei Schlägen Vorsprung einen Solosieg, fünf Schläge vor Wiegele. Zweitbester Österreicher wurde Amateur Christoph Bleier als 19.

(APA) / Bild: GEPA