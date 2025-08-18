Stellenausschreibung: Journalistische:r Mitarbeiter:in in der Sport-PR (m/w/d)

Sky ist Fernsehunterhaltung ohne Kompromisse. Wir setzen neue Maßstäbe und treiben Innovationen voran, um unsere Abonnent:innen jeden Tag mit unvergleichlichen Erlebnissen und einzigartigen Momenten zu überraschen. Wir lieben und gestalten die Magie des Fernsehens.

Für den Versand der besten Stimmen aus den Sky Interviews und Sendungen suchen wir in unserem Bereich „Media, Communications & MBI“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeiter:innen mit journalistischem Gespür, Sicherheit in der Sprache und Schrift, Expertise in der ADMIRAL Bundesliga sowie absoluter Verlässlichkeit:

Journalistische:r Mitarbeiter:in in der Sport-PR (m/w/d)

Fallweise Beschäftigung ab sofort

Deine Aufgabe:

Du transkribierst von zu Hause aus die besten Stellen aus den On-Air-Interviews der jeweiligen Sky Sendung

In der Nachbearbeitung ordnest Du mit Deinem journalistischen Gespür je nach Nachrichtenwert die Zitate und findest eine passende Überschrift

Du sendest die besten Stimmen der Sky On-Air-Interviews über ein Versandtool an ausgewählte Sportjournalist:innen

Dein Profil:

Du befindest Dich in einem laufenden Studium

Du kennst Dich insbesondere in der ADMIRAL Bundesliga, aber auch im internationalen Fußball bestens aus und weißt, welche Themen die öffentliche Debatte bestimmen oder in Zukunft bestimmen könnten

Du hast eine sichere Ausdrucksform in Wort und Schrift

Rechtschreibung und Grammatik der deutschen Sprache beherrschst Du in Perfektion

Man schätzt Dich für Deine Zuverlässigkeit und Genauigkeit

Du kannst unter Zeitdruck ohne Qualitätsverlust arbeiten

Die anlassbezogenen Arbeitszeiten auch am Abend und am Wochenende sind für Dich kein Problem

Unser Angebot Ein sportbegeistertes, leidenschaftliches Team

Die Möglichkeit 100% zu Hause zu arbeiten

Das Team arbeitet in einem Pool-Prinzip – die Sendungen teilt Ihr Euch unregelmäßig auf, neben Deinem Studium oder Deiner Ausbildung findet Sky flexibel einen Platz in Deinem Kalender

Die Gelegenheit in die PR-Arbeit in der Sportmedienbranche hinter die Kulissen zu schauen und Erfahrungen zu sammeln

Eine faire Vergütung von EUR 21,– pro Stunde (inkl. Sonderzahlungen und Urlaubsersatzleistung) – mit garantiertem Verdienst je Sendung Reizt Dich die Herausforderung, gemeinsam mit uns Österreichs und Deutschlands schönstes Fernsehen zu gestalten? Dafür suchen wir engagierte journalistische Mitarbeiter:innen, welche die Sport-Stimmen auf Sky einem ausgewählten Publikum präsentieren. Du passt zu uns, wenn Du nicht nur die fachliche Qualifikation nachweisen kannst, sondern Teamgeist für Dich eine ebenso wichtige Rolle spielt wie für uns. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung vorzugsweise per Email! Dein Kontakt: