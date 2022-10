Sternstunden & Selbstfaller gegen Österreich-Stammgast Dinamo

Internationales Duell mit einem national bestens bekannten Gegner: Mit Dinamo Zagreb gastiert der kroatische Meister heute (ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Spiel streamen) in der Champions League beim FC Salzburg. Der HNL-Champion ist in Österreich ein sportlicher Stammgast: Gleich zwölf Duelle zwischen Dinamo und rot-weiß-roten Teams fanden in den letzten Jahren statt – mit höchst unterschiedlichen Ausgängen.

Bereits in den letzten zwei Europacup-Spielzeiten duellierten sich österreichische Vertreter mit Dinamo: Der SK Rapid Wien gewann das EL-Gruppenphasen-Heimspiel zunächst mit 2:1, verlor allerdings das Gastspiel in Kroatien mit 1:3 und musste letztendlich dem Gegner den Vortritt für den Einzug in die EL-K.O.-Phase überlassen. Noch schlechter erging es dem Wolfsberger AC in der EL 2020: Bei zwei Geisterspielen unterlagen die Lavanttaler mit 0:1 und 0:3. Brisanterweise schaffte der WAC trotz der Pleiten den Einzug ins EL-Sechzentelfinale hinter dem Gruppensieger aus Zagreb.

Gleich sechsmal trafen Salzburg und Zagreb in der jüngeren Vergangenheit aufeinander: Im Champions-League-Play-off 2016 setzte es nach einem Hinspiel-Remis (1:1), im Salzburger Stadion ein K.O. in der Verlängerung, wodurch Dinamo statt Salzburg in der CL antreten konnte. In der EL-Gruppenphase 2014 hatte Österreichs Vertreter hingegen deutlich die Nase vorne und siegte zweimal torreich mit 4:2 und 5:1.

Auch schon fünf Jahre zuvor, im Sommer 2009, konnte sich Salzburg in der dritten CL-Qualifikationsrunde durchsetzen: Auf ein 1:1-Remis folgte ein 2:1-Auswärtsiege im Maksimir-Stadion. In der CL-Quali gelang Austria Wien eine noch größere Sternstunde: Der damalige Meister gewann das Hinspiel in Zagreb mit 2:0, schenkte die CL-Teilnahme im Retourspiel aber beinahe wieder her – ehe Roman Kienast die Austria trotz einer 2:3-Pleite in die „Königsklasse“ befördern konnte.

LASK: Europacup-Out 1963 nach Münzwurf

Im wichtigsten Vereinsbewerb machte auch schon Sturm Graz 1999 mit je einem Sieg und einer Niederlage Bekanntschaft mit den Kroaten. Aus der Europacup-Anfangszeit stammen wiederum die drei LASK-Duelle im Europapokal der Pokalsieger. 1963 siegte der LASK zunächst in Linz, Dinamo daraufhin zuhause im damaligen Jugoslawien – auch ein erforderliches Entscheidungsspiel brachte keinen Sieger ein. Es folgte das bitterste Europacup-Aus der Oberösterreicher: Per Münzwurf schied man aus dem Bewerb aus.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.