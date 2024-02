Steu/Kindl holen Sieg in Oberhof

Thomas Steu und Wolfgang Kindl haben auch den zweiten Doppelsitzer-Weltcup der Kunstbahnrodler in Oberhof gewonnen. So wie am vergangenen Wochenende setzten sich die Europameister am Samstag vor zwei deutschen Schlitten durch und bauten mir ihrem dritten gemeinsamen Weltcuperfolg ihre Führung in der Gesamtwertung aus. Selina Egle/Lara Kipp landeten bei den Frauen auf Rang vier.

Steu/Kindl verteidigten die Führung nach dem ersten Durchgang knapp und setzten sich 0,073 Sekunden vor Tobias Wendl/Tobias Arlt und 0,119 vor Hannes Orlamünder/Paul Constantin Gubitz durch. Die Weltmeister Juri Gatt/Riccardo Schöpf fuhren auf Rang sechs, Yannick Müller/Armin Frauscher wurden Zehnte (+0,700).

„Genial! Schon wieder in Oberhof, wieder knapp vor den Deutschen, die können einem schon fast leid tun“, kommentierte Steu den nächsten Erfolg. „Es waren keine perfekten Läufe, aber der Speed stimmt“, fügte er an. „Das Material ist gewaltig“, lobte Kindl. Das Duo führt vor den ausstehenden vier Rennen im Gesamtweltcup nun mit 126 Punkten Vorsprung auf Wendl/Arlt.

Im Frauen-Doppelsitzer verbesserten sich die Weltmeisterinnen Egle/Kipp im zweiten Lauf um einen Platz, konnten in die Tausendstelentscheidung um den Sieg aber nicht eingreifen. Die Deutschen Dajana Eitberger/Saskia Schirmer feierten mit 0,008 Sek. Vorsprung auf die Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer ihren ersten Weltcupsieg, ihre Landsfrauen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal lagen eine weitere Tausendstel zurück. Egle/Kipp fielen in der Gesamtwertung auf Rang vier zurück.

