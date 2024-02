Steu/Kindl in Sigulda auf Rang drei – Kristallkugel in Reichweite

Thomas Steu und Wolfgang Kindl haben am Samstag einen Schritt Richtung Gewinn des Doppelsitzer-Gesamtweltcups gemacht. Das ÖRV-Duo wurde im Eiskanal von Sigulda Dritter und büßte damit nur 15 Zähler auf ihre deutschen Rivalen Tobias Wendl/Tobias Arlt ein, die auf Rang zwei fuhren. Den Sieg sicherten sich die Lokalmatadoren Martins Bots/Roberts Plume. Zwei Rennen vor Schluss haben Steu/Kindl 126 Punkte Vorsprung, eine Entscheidung könnte bereits am Sonntag im Sprint fallen.

Die rot-weiß-rote Top-Paarung verbesserte sich im zweiten Lauf noch von Platz vier auf drei und schaffte somit den Sprung aufs Stockerl. Es war der neunte Podestplatz in der Premierensaison von Steu/Kindl. Auf Bots/Plume fehlten am Ende 0,274 Sekunden. „Das hätte ich mir nach den letzten Jahren nicht vorstellen können, mein bestes Ergebnis war hier ein fünfter Platz und das ist lange her. Es war ein beherzter Auftritt und ein hart erkämpfter dritter Platz. Das Ergebnis ist super, es war wichtig ein paar Punkte für den Gesamtweltcup mitzunehmen“, erklärte Steu.

Yannick Müller/Armin Frauscher wurden in Sigulda Fünfte (+0,501), Juri Gatt/Riccardo Schöpf fielen hingegen im zweiten Durchgang noch von sechs auf zwölf (1,709) zurück. Im Frauen-Doppelsitzer landeten Selina Egle/Lara Kipp auf Platz vier, auf die deutschen Siegerinnen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal fehlten 3/10 Sekunden.

Im Einsitzer der Frauen lief es für die Weltcup-Zweite Madeleine Egle nicht gut. Die Tirolerin erzielte mit Rang 14 ihr schlechtestes Saisonergebnis. Damit reichte der Deutschen Julia Taubitz der dritte Platz, um bereits zwei Rennen vor Saisonende den Gewinn des Gesamtweltcups zu fixieren. Es ist ihre insgesamt vierte große Kristallkugel, die dritte in Folge. Den Sieg holte sich ihre Landsfrau Anna Berreiter vor der lettischen Lokalmatadorin Elina Vitola. Beste Österreicherin wurde Lisa Schulte als Fünfte, der Weltmeisterin fehlten 7/100 Sek. aufs Podest. Hannah Prock kam auf Platz 15, Barbara Allmaier wurde 20.

Am Sonntag findet der Einsitzer-Bewerb der Männer statt sowie die letzte Sprintkonkurrenz dieses Winters. Nächstes Wochenende geht dann erneut in Sigulda das finale Weltcup-Wochenende über die Bühne.

(APA)

Bild: GEPA