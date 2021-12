Steven Gerrards emotionale Rückkehr nach Anfield: FC Liverpool – Aston Villa am Samstag, dazu Chelsea gegen Everton am Donnerstag! Die Englische Woche in der Premier League live und exklusiv bei Sky

Vereinslegende Steven Gerrard kehrt am Samstag erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit Aston Villa gastiert der 41 Jahre junge Trainer beim FC Liverpool, seiner großen Vereinsliebe, für die er – seit seiner Jugend – insgesamt 26 Jahre lang auflief.

Seit Gerrard das Traineramt bei Aston Villa übernommen hat, läuft es für die Villans. Unter ihm konnten drei der bisherigen vier Premier League Spiele gewonnen werden. Ob es auch bei der emotionalen Rückkehr nach Anfield gegen die Klopp-Elf etwas zu holen gibt?

Ab 15:30 Uhr begrüßen Sky Experte Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld zum „Match of the Week” auf Sky Sport 1.

Chelsea gegen Everton und Liverpool gegen Newcastle am Donnerstag

Das nächste „Match of the Week” folgt bereits am Donnerstag. Dann empfangen die Reds das neureiche Newcastle United. Florian Schmidt-Sommerfeld, Mirko Slomka und Raphael Honigstein heißen die Sky Zuschauer:innen ab 20:30 Uhr auf Sky Sport 1 willkommen. Sky Q Kund:innen können das Match zusätzlich in UHD genießen. Darüber hinaus treffen am Donnerstag u.a. Thomas Tuchel und der FC Chelsea auf den FC Everton (ab 20:35 Uhr auf Sky Sport 2).

Somit zeigt Sky am Wochenende sowie am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag alle zwanzig Spiele des 16. und 17. Spieltags der Premier League in voller Länge, neunzehn davon live.

„Box2Box – Dein Rückblick“ immer montags auf Sky Sport News

Immer montags im Anschluss an den Spieltag in England meldet sich Moderator Toni Tomic mit „Box2Box – Dein Rückblick“. Die halbstündige Sendung wird um 16:00 auf Sky Sport News ausgestrahlt und lässt den zurückliegenden Spieltag auf der Insel Revue passieren. Auf Sky Sport 1 wird „Box2Box“ in der Regel um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.

Der 16. und 17. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag:

20:50 Uhr: FC Brentford – FC Watford live auf Sky Sport Austria 1

Samstag:

13:20 Uhr: Manchester City – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: „Match of the Week“: FC Liverpool – Aston Villa live auf Sky Sport 1

15:50 Uhr: FC Chelsea – Leeds United live auf Sky Sport 9

18:20 Uhr: Norwich City – Manchester United live auf Sky Sport 1

18:30 Uhr: Highlights Samstag auf Sky Sport News

21:40 Uhr: FC Arsenal – FC Southampton zeitversetzt auf Sky Sport 1

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Burnley – West Ham United live auf Sky Sport 1

14:50 Uhr: Leicester City – Newcastle United live auf Sky Sport 7

17:20 Uhr: Crystal Palace – FC Everton live auf Sky Sport 1

19:30 Uhr: Highlights Sonntag auf Sky Sport 1

Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” auf Sky Sport News

Dienstag:

20:20 Uhr: FC Brentford – Manchester United live auf Sky Sport 1

20:35 Uhr: Norwich City – Aston Villa live auf Sky Sport 7

20:50 Uhr: Manchester City – Leeds United live auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

Mittwoch:

20:20 Uhr: Crystal Palace – FC Southampton live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: FC Burnley – FC Watford live auf Sky Sport 8

20:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 9

20:50 Uhr: FC Arsenal – West Ham United live auf Sky Sport 1

23:00 Uhr: Highlights Mittwoch auf Sky Sport 1

Donnerstag:

20:20 Uhr: Leicester City – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 3

20:30 Uhr: FC Liverpool – Newcastle United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

20:35 Uhr: FC Chelsea – FC Everton live auf Sky Sport 2

23:00 Uhr: What a Strike! Highlight-Show auf Sky Sport 1

