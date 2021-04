via

via Sky Sport Austria

Klaus Schmidt ist zurück in der tipico Bundesliga!

Der 53-Jährige kehrt nach etwas mehr als einem Jahr an die Seitenlinie der Admira zurück. Vor dem Spiel bei der Wiener Austria (ab 17:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) sagte der Neu-Coach der Südstädter: “Ich bin an und für sich nicht der Typ, der Veränderungen so gerne hat. Es ist für mich extrem wichtig, Stabilität, gerade im Berufsleben, zu haben.”