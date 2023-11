Stimmen: „Glaube“ bei Bayern wächst – Baumgart gibt Fehler zu

Der FC Bayern siegt trotz Chancenwucher in Köln. Thomas Tuchel lobt seine Mannschaft im Anschluss und sieht eine positive Entwicklung im Team, Harry Kane spricht von einem „fantastischen Spiel“. Die Stimmen.

Harry Kane …

… über das Spiel: „Das war ein fantastisches Spiel von allen. Die erste Hälfte kontrollieren wir. Wir hätten nur ein paar mehr Tore erzielen können. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viele Chancen herausgespielt, aber es ist nie einfach auswärts. Viele Spieler sind erst spät zurückgekommen, ein Freitag-Abend-Spiel dazu: Die drei Punkte tun sehr gut.“

… wieso er nur einen Treffer erzielt hat: „Ich nehme das. Das Tor war wahrscheinlich eines der Leichteren in meiner Karriere. Wir lieben es mehr Tore zu schießen, aber das Wichtigste sind die drei Punkte.“

Leon Goretzka …

… über das Spiel: „Die Bedingungen waren extrem schwierig für uns. Wir sind schon sehr, sehr platt hier angekommen. Viele Spieler hatten Reisestrapazen. Wir waren hochprofessionell im Spiel. Wir hatten sehr viel Kontrolle. In der zweiten Halbzeit hätten wir vielleicht ein paar Torchancen mehr herausspielen können, aber wenn du die Länderspiele in den Knochen hast, versuchst du das Spiel zu kontrollieren. Das haben wir sehr gut gemacht.“

… ob er überrascht war über die großen Räume zu Beginn: „Nein. Wir waren genau darauf vorbereitet. Das ist der Fußball, den Baumgart gerne spielen lässt.“

… über die Defensivleistung: „Nicht nur die defensive Stabilität, sondern auch die Stabilität mit Ball war gut. Wir hatten einen sehr guten Rhythmus, haben wenig zugelassen. Unsere Spieler vorne haben es auch sehr gut gemacht. Es zeigt, dass wir gar nicht gewechselt haben, weil es einfach gestimmt hat. Dann haben wir es bis zum Ende durchgezogen.“

Thomas Tuchel …

… über das Spiel: „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und nicht nachgelassen in der ersten Halbzeit. Wir haben uns eine Vielzahl von hochkarätigen Möglichkeiten herausgespielt. Normalerweise ist das auch eine große Stärke von uns, diese zu nutzen. Die Möglichkeiten waren wirklich riesig. So stand es nur 1:0. Wir mussten konzentriert bleiben und uns nicht selber einschläfern. Das ist uns in der zweiten Halbzeit sehr gut gelungen. Deshalb haben wir verdient gewonnen.“

… über die lobenden Worte von DAZN-Experte Sami Khedira: „Das Dortmund-Spiel war schon ein Schlüsselspiel für uns. Der Glaube wächst, dickes Kompliment an die Mannschaft. Die Bereitschaft, die Aufmerksamkeit, der Geist und dazu die Qualität waren sehr, sehr gut.“

… warum er nicht gewechselt hat: „Ich habe es nicht gefühlt heute. Gar nicht, weil ich meinen Spielern auf der Bank nicht vertraue, die anderen waren dann so gut im Spiel. Choupo wollten wir für die Kopfbälle auch haben. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir Thomas (Müller) noch aufs Feld kriegen, vielleicht Tel, vielleicht Guerreiro noch ein paar Minuten geben. Es war immer so knapp, seifiger Untergrund und in der vollen Dominanz. Ich wollte dann den Rhythmus von uns selber nicht unterbrechen. Ich habe ein bisschen selber mit mir gehadert heute. Ich hatte keine zündende Idee. Ich habe den Jungs schon gesagt, normalerweise kommt das nicht vor. Alle sollen den Spirit beibehalten, den sie heute gezeigt haben und mir nicht übel nehmen.“

Steffen Baumgart …

… über die 90 Minuten: „Die ersten 30 nehme ich komplett auf meine Kappe. Da habe ich die Jungs einfach zu hoch gejagt. Und das gegen eine Mannschaft, wo du einfach keinen Stich gehabt hattest. Da muss man froh sein, dass die Bayern dich am Leben gelassen haben. Es hat Vieles nicht funktioniert. Ich habe dann gemerkt, dass, was ich mir vorgenommen hatte, nicht umsetzbar war gegen so eine starke Mannschaft. Wir waren leider chancenlos.“

… über die schwierige sportliche Lage: „Wer das Kölner Umfeld lange kennt, der kennt eigentlich die Diskussion, wann beginnt es hier schwierig zu werden, auch vom Umfeld her. Ich finde, dass man den Jungs ansieht, dass sie alles geben. Das ist erst einmal das Wichtigste im Abstiegskampf. Diese Diskussion – die Mannschaft steht hinter dem Trainer und der Trainer hinter der Mannschaft: meine Jungs wissen, dass ich bei allem bei ihnen bin. Und ich habe das Glück, dass meine Jungs alles mitgehen wollen. Wir müssen weiterarbeiten. Es geht nicht darum, gegen Bayern zu punkten. Aber wir müssen irgendwann anfangen, Siege einzufahren. Sonst reden wir hier leider an der falschen Stelle.“

* Alle Stimmen bei DAZN

(skysport.de) / Bild: Imago