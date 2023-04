Stirling Moss als Vorbild: Hamilton macht Zukunftsandeutung

Lewis Hamiltons Vertrag bei Mercedes läuft Ende 2023 aus. Noch ist offen, ob der siebenmalige Weltmeister in der Formel 1 und bei Mercedes weitermacht. Nun hat der Brite neue Andeutungen zu seiner Zukunft gemacht.

Lewis Hamilton hat bekannt gegeben, dass er sich in Bezug auf seine Formel-1-Zukunft bei Mercedes „großartig“ fühlt und plant, es dem verstorbenen Sir Stirling Moss gleichzutun. „Ich fühle mich nach wie vor sehr zu Hause. Es ist eine Familie. Ich sehe mich bei Mercedes bis zu meinen letzten Tagen, um ehrlich zu sein“, wird Hamilton bei Autosport zitiert. Der 38-Jährige möchte den Rennstall als Motorsportlegende verlassen und eifert dabei dem viermaligen Vizeweltmeister nach, „der bis zum Ende bei Mercedes war. Es war immer mein Traum, das eines Tages zu haben“.

Hamiltons Vertrag bei dem F1-Team unter der Leitung von Toto Wolff läuft Ende des Jahres aus und er hat bisher noch keine Vertragsverlängerung öffentlich gemacht. Von beiden Seiten war jedoch in der Vergangenheit zu hören, dass diese nur eine Formsache sei.

„Bin noch ziemlich jung“

Allerdings schränkte Hamilton, ein, dass er ein Cockpit nur so lange besetzen wolle, solange er „wirklich etwas beitragen“ könne. „Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dass ich dazu nicht mehr in der Lage bin, dann ist es an der Zeit, dass ein Youngster meinen Platz einnimmt. Aber ich bin noch ziemlich jung und in ziemlich guter Form.“

Hamilton schwärmt von seinem Team

Besonders die großartigen Beziehungen und Verbündeten“ bei Mercedes seien der Grund, warum er sich im Team so wohlfühle. „Ich denke, für mich persönlich ist das der Grund, warum ich bleiben möchte, solange ich dem Team weiter helfen kann, solange ich das Team weiter vorantreiben kann.“

(Red.)

Bild: Imago