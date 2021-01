Stoch holt Bergisel-Sieg & Tournee-Führung – kein Heim-Podest für ÖSV

Auch der erste Heimbewerb der Vierschanzen-Tournee in Innsbruck hat keinen ÖSV-Podestplatz gebracht.

Stefan Kraft und Michael Hayböck landeten am Sonntag nur auf den Rängen acht und neun. Den überlegenen Sieg und auch die Führung in der Tourneewertung sicherte sich der Pole Kamil Stoch. Der zweimalige Gesamtsieger triumphierte vor dem Slowenen Anze Lanisek und seinem Landsmann Dawik Kubacki.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Die bisher im Tournee-Klassement vorangelegenen Halvor Egner Granerud und Karl Geiger kamen nach verpatzten Sprüngen im ersten Durchgang nicht ins Spitzenfeld. Damit geht Stoch klar vor seinem Landsmann und Titelverteidiger Kubacki in Bischofshofen in das Finale. Den dritten Rang nimmt bereits über 20 Punkte zurück Granerud ein. Bester Österreicher ist Philipp Aschenwald, der am Bergisel nur 22. wurde, an der neunten Stelle.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.