Stockholm-Sieger Paul scheitert gleich in 1. Wien-Runde

Brandon Nakashima hat am Mittwoch bei den Tennis-Erste-Bank-Open in der Wiener Stadthalle für eine Überraschung gesorgt. Der US-Amerikaner schaltete seinen als Nummer vier gesetzten Landsmann Tommy Paul mit 6:4,6:4 aus. Der Weltranglistenzwölfte hatte erst vergangene Woche in Stockholm seinen dritten ATP-Saisonturniersieg gefeiert und war mit viel Selbstvertrauen angereist. Das frühe Out war ein Rückschlag im Kampf um die Teilnahme an den ATP Finals der besten acht Spieler.

Der Favoritenrolle zum Auftakt gerecht wurde hingegen der auf Position drei eingestufte Bulgare Grigor Dimitrov. Der Ranglistenneunte bezwang den Chinesen Zhang Zhizhen mit 6:4,7:5 und trifft im Achtelfinale am Donnerstag auf Tomas Machac. Der Tscheche behielt im ersten Einzel-Spiel des Tages am zweiten Turnier-Schauplatz, dem Heumarkt, gegen den Ungarn Fabian Marozsan mit 7:6(5),6:1 die Oberhand. Ebenfalls den Aufstieg schaffte der Russe Karen Chatschanow dank einem 6:2,6:4 gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild. Sein nächster Gegner ist Nakashima.

Dieser startete gleich mit einem Break in die Partie. Einen weiteren Aufschlagverlust konnte Paul beim Stand von 2:4 aus seiner Sicht gerade noch verhindern, zudem bei 3:5 einen Satzball abwehren. Beim Service des Gegners war der Favorit machtlos, Nakashima servierte zu Null zum 6:4 aus. Im zweiten Durchgang war wieder ein Break entscheidend, diesmal jenes zum 4:3. Im letzten Game lag Nakashima bei eigenem Aufschlag 15:40 hinten, konnte mit vier Punkten in Folge aber noch zurückschlagen und die Partie mit dem ersten Matchball für sich entscheiden.

Dimitrov meistert erste Wien-Hürde

Damit endete die Premiere der 23-jährigen Nummer 38 der Welt in der Stadthalle siegreich. Paul hatte zuletzt in Stockholm beim 250er-Event auf dem Weg zum Turniersieg keinen Satz abgeben müssen. Im Race der besten Spieler des Jahres liegt er aktuell auf Platz elf. Dimitrov ist unmittelbar vor ihm Zehnter. Der 33-Jährige kassierte gegen Zhang auch zu Beginn ein Break. Ein Rebreak zum 3:3 sowie ein weiterer Game-Gewinn beim Service des Chinesen zum 6:4 sorgte für die Wende.

Im zweiten Satz agierten beide Akteure beim Aufschlag stark, ehe Dimitrov zum 7:5 ein Break schaffte. Nach dem zweiten Matchball und 1:38 Stunden war der Achtelfinaleinzug in der Tasche. Im vergangenen Jahr war er in der Runde der letzten 16 gescheitert, sein bestes Abschneiden bei inklusive heuer sieben Teilnahmen in Wien war das Halbfinale 2022. Sollte er dort hinkommen würde eine starke Serie weitergehen, ist er doch 2024 in jedem von ihm bestrittenen Indoor-Event zumindest bis ins Semifinale gekommen.

(APA)/Bild: GEPA