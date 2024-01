Stöger-Assist bei Remis zwischen Bochum und Werder

Werder Bremen hat mit einem Last-Minute-Tor von Niklas Stark beim direkten Abstiegskampf-Konkurrenten VfL Bochum ein Unentschieden erkämpft.

Die Hanseaten kamen durch den späten Treffer (93.) am Sonntag zu einem 1:1 beim Revierclub. Beide Teams bleiben mit nun 17 Zählern punktgleich und haben sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Patrick Osterhage hatte die Gastgeber in der 64. Minute nach Vorlage des in der 80. Minute ausgetauschten Kevin Stöger in Führung gebracht. Bei Werder spielte Marco Friedl durch, Romano Schmid wurde in der 73. Minute eingewechselt.

(APA)

Artikelbild: Imago