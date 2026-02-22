Stöger-Assist zu wenig: Gladbach verliert in Freiburg

Borussia Mönchengladbach wartet in der deutschen Bundesliga weiter auf den ersten Sieg der Rückrunde.

Die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski verlor beim SC Freiburg mit 1:2 (0:1) und ließ wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen. Als Tabellen-14. befindet sich die Fohlenelf nach nun sieben Spielen ohne Sieg in großer Abstiegsgefahr.

Immerhin die Konkurrenz enteilte den Gladbachern nicht, keines der Teams vor der Borussia gewann am Wochenende. Der ehemalige Gladbacher Matthias Ginter (38.) mit seinem ersten Saisontor und Igor Matanović (74.) besorgten den Freiburger Sieg. Das Kopfballtor von Haris Tabaković (85.) reichte nicht mehr für eine Aufholjagd. Die Breisgauer verkürzten den Abstand auf die Europapokalplätze auf sechs Punkte und überholten den Tabellensiebten Eintracht Frankfurt.

