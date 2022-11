Stöger über negative Themen in Katar: „Man kann mir diese Freude auf diese Weltmeisterschaft nicht nehmen“ – Alle Stimmen zum DAB I Der Audiobeweis Spezial

Stöger weiter: „Man hätte zehn Jahre Zeit gehabt, gewisse Themen zu bewerten und jetzt trägt man sie auf dem Rücken des Sports und der Sportler aus. Da blutet mein Sportlerherz“

Stöger über die langen Nachspielzeiten bei den bisherigen Partien: „Finde, dass man dem ganzen Zeitspiel so schon einen Riegel vorschieben kann“

Stöger zum ÖFB-Team: „Sind eine gute Mannschaft, die es jeder Mannschaft schwer machen kann. Aber wir sind keine Mannschaft, die jede Mannschaft unter Druck setzen kann und über 90 Minuten dominiert kann“

Andreas Herzog zum Verbot der „One-Love“-Kapitänsbinde in Katar: „Verlierer ist der Fußball“

Herzog weiter: „Hoffentlich wird auch der heutige Überraschungssieg von Saudi-Arabien Schlagzeilen machen, dann geht es nicht nur um diese negativen Themen“

Herzog zur Leistung des ÖFB-Teams beim 2:0-Heimerfolg gegen den amtierenden Europameister: „Der Auftritt war richtig, richtig stark“

Zu Gast im Sky Sport Austria Podcast DAB | Der Audiobeweis Spezial waren die beiden Sky Experten Andreas Herzog und Peter Stöger.

Andreas Herzog (Sky Experte):

…über die beiden Auftritte des ÖFB-Teams gegen Andorra und Italien: „Mit dem Auftritt gegen Italien war ich sehr zufrieden. In Andorra, gegen einen vermeintlichen Underdog, ist es immer schwierig. Da kann man wenig Glorie erreichen, da muss man schauen, dass man die Partie gewinnt.“

…zur Leistung beim 2:0-Heimerfolg im Testspiel gegen den amtierenden Europameister Italien: „Speziell die erste Halbzeit war extrem stark. Da waren wir klar stärker und hätten in der Pause schon 3:0 führen können. Der Auftritt war richtig, richtig stark. Die Mannschaft hat dieses Mal gezeigt, dass sie von der ersten bis zur letzten Minute ihr Spiel durchgezogen hat. Jetzt hoffen wir, dass wir den Schwung auch in die WM-Quali mitnehmen.“

…weiter zum Spiel gegen Italien: „War schon wichtig, auch wenn es nur ein Testspiel war. Man muss erst einmal so eine Leistung abrufen.“

…über seinen „Man oft the Match“ bei Österreich gegen Italien: „Baumgartner war am Anfang der Rangnick-Ära nicht so in der Mannschaft drinnen. Ich denke aber, dass wir ihn aufgrund seiner Laufstärke und seiner Torgefährlich schon in der Nationalmannschaft brauchen, gerade wenn wir mit einem Mittelstürmer wie Marko Arnautovic spielen, der am und mit dem Ball natürlich extrem stark ist. Dann braucht man schon den einen oder anderen, der auch extrem weite Wege, auch mit Tempo, gehen kann und da hat für mich Baumgartner ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.“

…angesprochen auf die Causa rund um ÖFB-Präsident Milletich: „Sollte so schnell als möglich erledigt sein, damit die positive Stimmung nach dem guten Spiel gegen Italien in die WM-Quali mitgenommen werden kann. Daher sollte alles am Tisch und dann kommt hoffentlich heraus, dass alles halb so wild ist.“

…über die bisherigen Highlights und Überraschungen bei der WM 2022: „Nach den Spielen von Katar und dem Iran habe ich gedacht, dass die Mannschaften aus dem arabischen Raum einfach nicht die Intensität der Topmannschaften matchen können und heute bin ich eines Besseren belehrt worden. Eine riesen Überraschung, dass Argentinien gegen Saudi-Arabien verliert. Damit hätte keiner gerechnet.“

…zum Auftritt des US-Teams und angesprochen auf seine Erwartungen: „Die erste Halbzeit war sehr, sehr stark, aber man hat auch gesehen, dass sie dann das Tempo in der zweiten Halbzeit nicht mehr halten konnten. Ist vielleicht die talentierteste Mannschaft, die sie je hatten, aber nicht die beste. Wird schwer in den nächsten Spielen.“

…über die neue „Concussion Substitution“-Regelung, wodurch ein weiterer Wechsel in so einem Fall zusteht: „Glaube, kommt aus dem Football in Amerika und nimmt jetzt auch im Fußball immer mehr Oberhand, dass bei Kopfverletzungen extrem aufgepasst wird. Ist auch höchste Zeit. Finde es okay, dass dann ein zusätzlicher Wechsel zusteht, aber hoffe, dass dann nicht die eine oder andere Mannschaft etwas vortäuscht, um einen sechsten Wechsel zu erzwingen. Da muss man richtig aufpassen.“

…über das Verbot der „One-Love“-Kapitänsbinde und dem Nachgeben der Verbände: „Ich finde es traurig. Der Fehler ist vor zwölf Jahren passiert, wo die WM nach Katar vergeben wurde. Der Verlierer ist der Fußball und der Sport. Hoffentlich wird auch der heutige Überraschungssieg von Saudi-Arabien Schlagzeilen machen, dann geht es nicht nur um diese negativen Themen.“

…weiter zu diesem Thema: „Man kann von keinem Spieler erwarten, dass der eine oder andere ein Risiko nimmt und durch das Tragen einer Schleife einen Punkteabzug in Kauf nimmt oder aus der WM ausgeschlossen wird. Die FIFA hat viele, viele Fehler gemacht. Das werden sie in Zukunft auch büßen müssen, aber lassen wir es jetzt nicht die Spieler büßen, sondern hoffen wir auf tolle und spannende Spiele und auf einen verdienten Weltmeister.“

…auf die Frage, wer für ihn das Potenzial hat, der Shootingstar der WM zu werden: „Für mich sind die zwei besten Jungen Bellingham und Musiala. Da erwarte ich mir sehr, sehr viel.“

…über die Gruppe E, mit dem DFB-Team: „Die Deutschen muss man immer dazurechnen. Aber Japan ist eine Mannschaft, die schon überraschen kann und einen der zwei Großen, Spanien oder die Deutschen, rausboxen könnte.“

…mit seinen WM-Favoriten: „Für mich gibt es drei, vier Mannschaften und da gehören für mich die Portugiesen dazu.“

Peter Stöger (Sky Experte):

…über den 2:0-Heimsieg des ÖFB-Teams gegen Europameister Italien: „Das Positive war die österreichische Nationalmannschaft. Die waren sehr, sehr engagiert und wollten offensichtlich mit einem guten Ergebnis in die Winterpause gehen. Hat wirklich Spaß gemacht.“

…angesprochen, wie er die heurigen Leistungen des Nationalteams bewertet: „Heuer hat man viel gesehen, speziell in diesen Spielen gegen Topmannschaften. Wir sind eine gute Mannschaft, die es jeder Mannschaft schwer machen kann. Aber wir sind keine Mannschaft, die jede Mannschaft unter Druck setzen kann und über 90 Minuten dominiert kann.“

…angesprochen auf den 23-Jährigen Christoph Baumgartner: „Ich halte ihn für einen außergewöhnlich guten Spieler, der den Unterschied ausmachen kann.“

…zur Causa rund um ÖFB-Präsident Milletich: „Kann es nicht bewerten, aber klar ist: Man sollte schauen, dass man dieses Thema schnell bereinigt, damit man weiter an Dingen arbeiten kann, die uns sportlich weiterbringen.“

…zu den ersten WM-Spielen: „War ein bisschen enttäuscht vom Auftritt der Kataris, weil ich das eine oder andere Spiel im Vorfeld gesehen habe, wo sie sich besser präsentiert haben. Aber kann auch sein, dass da die Nerven ganz einfach nicht mitgespielt haben. Haben die Größenordnung eines solchen Eröffnungsspiels halt nicht so kanalisieren können, wie es schon manch andere nicht so große Fußballnation als Veranstalter hinbekommen hat. Ist ein bisschen schade, weil das Sportliche total negativ hängen bleibt. Hoffe, dass sie sich in den restlichen Spielen besser präsentieren. Ansonsten war es von den Engländern, mit den ganzen Diskussionen die sie gehabt haben, eine unglaubliche Vorstellung und ein Ausrufezeichen. Die Argentinier auf der anderen Seite. Da verlierst du 36-mal nicht und dann kommt Saudi-Arabien. Willkommen im großen Fußballgeschäft.“

…über die langen Nachspielzeiten bei den bisherigen Partien: „Finde, dass man dem ganzen Zeitspiel so schon einen Riegel vorschieben kann. Dann braucht sich auch keiner beschweren, wenn es dann sechs, sieben, acht Minuten Nachspielzeit gibt. Finde es eigentlich gut.“

…über das Verbot der „One-Love“-Kapitänsbinde und dem Nachgeben der Verbände: „Vollkommen sinnlos. Ob es dort eine Veränderung gibt oder nicht, wird das Tragen oder Nichttragen der Binde nicht entscheidend beeinflussen. Aber bei allem, wo man diskutiert, muss ich ganz ehrlich sagen: Ich bin Sportler. Man kann mir diese Freude auf diese Weltmeisterschaft nicht nehmen, auf keine Weltmeisterschaft. Man hätte zehn Jahre Zeit gehabt, gewisse Themen zu bewerten und jetzt trägt man sie auf dem Rücken des Sports und der Sportler aus. Da bin ich der Meinung, dass die Leute, die das bewerten, ihren Job nicht optimal machen. Dass Sportler ihr berufliches Highlight jetzt nicht so auskosten können, wie sie es möglicherweise möchten, finde ich als Sportler bedauerlich.“

…angesprochen auf den stillen Protest des iranischen Nationalteams bei Abspielen der Nationalhymne: „Ein unglaubliches Zeichen der iranischen Nationalmannschaft, großartig. Aber ist das, was ich meine. Ist ein politisches Problem und die Politik spielt jetzt in den Sport hinein, um die Breite zu bekommen. Jetzt kann man sagen, dass sich die auf alles andere als auf den Sport konzentrieren können und das ist die größte Sportveranstaltung für diese Jungs. Da blutet mir mein Sportlerherz.“

…über mögliche Shootingstars der WM: „Spannend ist eher, ob jemand von den Jungstars Richtung Spieler des Turniers gehen kann oder es doch einer von den alten Säcken wird. Aber Bellingham ist schon ein außergewöhnlicher Spieler. Denke, dass der durch die Decke gehen könnte, aber hängt ja auch davon ab, wie die Mannschaft am Ende abliefert.“

…auf die Frage, was er dem DFB-Team zutraut: „Selbst in Deutschland ist die Zuversicht relativ überschaubar, aber die Frage wird eher sein, wie viel die Offensivreihe gutmachen kann, von dem, wo ich denke, dass sie im Defensivbereich nicht optimal aufgestellt sind.“

…über seinen Favoritenkreis: „Habe die Dänen und die Belgier dabei. Sind die Gefährlichen hinter den ganz Großen Namen.“