Stöger: EL-Playoff-Spiele “sind schon unser Anspruch”

via Sky Sport Austria

Nach einem enttäuschenden Herbst ist der FK Austria Wien in den restlichen zehn Spielen auf Wiedergutmachung aus. Mit Platz eins in der Qualifikationsgruppe und somit der Teilnahme am Europa-League-Playoff der tipico Bundesliga hat die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer aber noch ein großes Ziel vor Augen.

“Jetzt gilt es sich der Situation zu stellen gegen Mannschaften, wo du wahrscheinlich in jedes Spiel als Favorit reingehst. Dem musst du gerecht werden […] Wenn du als Führender in diese Gruppe startest, hast du auch das Ziel, dass du dann bei den Playoff-Spielen dabei bist. Dann ist alles möglich. Das ist schon unser Anspruch”, sagt Stöger.