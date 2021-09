Stöger holt Ex-DFB-Teamspieler Marin zu Ferencvaros

via

Prominenter Neuzugang für Ferencvaros Budapest mit Trainer Peter Stöger: Der ungarische Meister gibt die Verpflichtung des zuletzt vereinslosen Ex-Chelsea-Profis Marko Marin bekannt.

Der mittlerweile 32-jährige Mittelfeldspieler lief in seiner Karriere ebenso bereits für Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, den FC Sevilla sowie Roter Stern Belgrad auf und stand zuletzt bei zwei Vereinen aus Saudi-Arabien unter Vertrag. Mit Chelsea sowie Sevilla gewann Marin je einmal die Europa League, für Deutschland spielte der einstige U21-Europameister insgesamt 16 Mal. Ferencvaros ist nun Marins zwölfte Station im Profifußball.

Auch Ex-Everton-Profi Besic wechselt nach Ungarn

Marin ist nicht der einzige kurzfristige Neuzugang mit Deutschland-Bezug: Erst gestern gab “Fradi” den Transfer von Muhamed Besic bekannt. Der Ex-HSV-Kicker spielte zuletzt bei Everton und bestritt in seiner Laufbahn 45 Länderspiele für Bosnien und Herzegowina.

Nach der knappen 1:2-Niederlage in der EL bei Bayer Leverkusen sind Stöger & Co. am Wochenende im ungarischen Cup bei Hatvan im Einsatz.

