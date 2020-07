Stöger: “Leute fragen sich zu Recht: Was macht der eigentlich den ganzen Tag?”

Am 1. August feiert Peter Stöger sein einjähriges Jubiläum als Geschäftsführer-Sport des FK Austria Wien. In der Halbzeit des Europa-League-Playoff-Halbfinals gegen den SCR Altach zieht Stöger im Interview mit Sky-Reporter Johannes Brandl Bilanz. Außerdem spricht der 54-Jährige über die langwierige Suche nach einem Investor sowie über die Auswirkung der finanziellen Schwierigkeiten der Austria auf seine Rolle als sportlich Verantwortlicher.

Über eine mögliche Rückkehr von Linksverteidiger Markus Suttner sagt Stöger: “Ich werde mich mit Markus Suttner in jedem Fall treffen, weil ich es mit ihm abgemacht habe. Ich werde mal ausloten, was seine Wünsche und Ziele sind. Dann werden wir sehen, was in der Umsetzung möglich ist, aber es ist eine schwierige Zeit.”