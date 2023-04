Stöger lobt Gloukh: „Ein außergewöhnlicher Spieler“

via

Oscar Gloukh spielt seit Winter bei Tabellenführer Red Bull Salzburg. Seine positiven Auswirkungen auf das Team von Trainer Matthias Jaissle kann man aber bereits nach wenigen Wochen deutlich sehen. Zwei Tore und zwei Assists gelangen dem 19-Jährigen bereits in acht Bundesliga-Spielen für die Salzburger.

Auch Peter Stöger findet nur lobende Worte für Gloukh: „Das ist ein außergewöhnlicher Spieler. Von der Kategorie einer, der Situationen sehr gut einschätzen kann und schnelle Lösungen hat. Ein Fußballspiel verändert sich quasi sekündlich, da musst du drauf reagieren. Die Jungs im Offensivbereich sind dann die klassischen Unterschiedsspieler. Auch vom Alter, da ist vieles drinnen.“

Für Stöger ist der Israeli auch ein Spieler, der die „Bullen“ in Zukunft wohl für eine hohe Ablösesumme verlassen wird: „Das ist ein spannender Junge. Mich würde es wundern, wenn er die nächsten Jahre nicht richtig viel Geld in die Salzburger Kassen bringt. Ich glaube er kann eine total große Karriere machen. Ich glaube er hat auch bewusst diesen Schritt gewählt, als Spieler in seinem Alter zu einem Verein zu gehen, der zu 100% international spielt.“

