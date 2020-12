Stöger: “Momentan brauchen wir uns keine Gedanken über die Top 6 zu machen”

Austria Wien verliert auswärts in Wolfsberg nach einem Last-Minute Elfmeter mit 2:3 und bleibt damit sieben Runden in Folge sieglos. Auf den ominösen Strich und einer gleichbedeutenden Top 6 Platzierung fehlen bereits 5 Punkte. Der “Strich” ist laut Trainer Peter Stöger demnach kein Thema: “Momentan brauchen wir uns keine Gedanken über die Top 6 zu machen, dafür geben wir Spiele viel zu leicht her. Und dazu ist die Konkurrenz zum Teil besser und konsequenter in der Arbeit. (…) Wir müssen schauen, dass wir uns vorbereiten auf nächste Woche und danach schauen, was wir korrigieren können. “