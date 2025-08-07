Stöger nach Remis gegen Dundee: „Mit dem Ergebnis kann ich nicht gut leben“

Trotz zweimaliger Führung kommt Rapid im Hinspiel der 3. Conference-League-Quali-Runde gegen Dundee United nicht über ein Remis hinaus.

Die ersten Stimmen zum Spiel:

Peter Stöger (Rapid-Coach): „Mit dem Ergebnis kann ich nicht gut leben, weil wir sehr viele Torchancen gehabt haben. Wir haben gegen einen sehr unangenehmen Gegner viele Sachen richtig gemacht, aber im Abschluss waren wir nicht zwingend genug. Vielleicht hatten wir auch nicht das Glück auf unserer Seite. Aber von der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben nächste Woche die Chance, das Spiel zu gewinnen. Davon gehe ich aus.“

Jim Goodwin (Dundee-Coach): „Die Gegentore waren vermeidbar, auch wenn Rapid teilweise ein sehr gutes Spiel gezeigt hat. Rapid hat in der zweiten Hälfte vier, fünf Spieler eintauschen können, um frischen Wind zu bringen. Wir haben diese Möglichkeiten nicht. Es ist erst Halbzeit und es wird noch ein harter Job in der kommenden Woche.“

