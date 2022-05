Stöger: Rangnick „wird zum ÖFB passen“

via

via Sky Sport Austria

Lange wurde über die Nachfolge von Franco Foda als ÖFB-Teamchef spekuliert. Einer der Namen, die am längsten in der Gerüchteküche kursierten, war jener von Peter Stöger. Am Ende zog der 56-Jährige aber den Kürzeren und Ralf Rangnick wurde als neuer Trainer der österreichischen Nationalmannschaft verpflichtet.

Im Zuge der UEFA Champions League-Sendung am Dienstag äußerte sich der Sky Experte nun über die Entscheidung. „Es ist für mich vollkommen okay. Sie haben mit Ralf Rangnick eine Trainerpersönlichkeit gefunden, die sehr erfahren ist und die jetzt momentan auch zum ÖFB passen wird. […] Ich bin Österreicher durch und durch. Ich habe es geliebt für Österreich zu spielen. Ich drücke Ralf Rangnick die Daumen, dass wir alles erreichen, was wir uns erhoffen“, sagte Stöger.

DAB | Der Audiobeweis Folge #146: „ÖFB-Talk“ über Ralf Rangnick mit Janko, Stranzl und Tatar