Stöger traut Sturm Meistertitel zu: „Sie haben eine unglaubliche Performance“

Sturm Graz ist dem Tabellenführer und amtierenden Meister Red Bull Salzburg auf den Fersen. Die Grazer konnten die Bullen bereits aus dem ÖFB-Cup werfen, in der Liga trennen die beiden Topteams nach der Punkteteilung nur mehr drei Zähler. In der 184. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis spricht Sky-Experte Peter Stöger über die Meisterchancen der Grazer und die Möglichkeiten der anderen Teams in den Top sechs.

Über die Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga sagt der Sky Experte: „Ich freue mich natürlich schon, dass Rapid und Austria dabei sind. Mal schauen, ob sie Richtung LASK hinarbeiten können. Besonders neugierig bin ich wirklich was die Grazer in Richtung Salzburg machen. Mit der Halbierung der Punkte und dem Auftreten der Grazer, wie sie in dieser Saison performt haben, kann es nochmal richtig spannend werden.“

Sturm Graz könnte laut Stöger in der aktuellen Saison auch ein Kandidat für den Meistertitel sein: „Natürlich traue ich es ihnen zu. Sie haben eine unglaubliche Performance in dieser Saison. Das eine ist die Qualität, das zweite ist dieser Spirit, den du hast. Wenn du den durchziehen kannst, und so schaut es in Graz aus, können die richtig gefährlich werden. Das ist mein Eindruck, obwohl die Salzburger unfassbar viele Punkte gemacht haben.“

Der SK Sturm Graz startet am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen den SK Rapid Wien in die Meistergruppe (ab 16:30 live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass!)

Bild: GEPA