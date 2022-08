Stöger über Austrias Fitz: „Ein besonderer Spieler“

Dominik Fitz scheint beim FK Austria Wien in dieser Saison wieder in die Spur zu finden. Der Offensivspieler, der in der vergangenen Spielzeit – auch verletzungsbedingt – nur auf 14 Bundesligaeinsätze kam, avancierte am Samstag mit einem Tor und einem Assist zum Matchwinner beim 2:1-Heimsieg der Wiener Austria gegen die WSG Tirol in Unterzahl.

Sky Experte Peter Stöger sagt im Sky Fußballstudio über seinen ehemaligen Schützling: „Er ist ein besonderer Spieler, ein besonderer Charakter. Ich war im Stadion und habe mich sehr gefreut. Er kann ein Unterschiedsspieler sein. Er ist ein introvertierter Typ, man kommt nicht so leicht an ihn ran. Aber wenn du ihn gepackt hast, dann macht es Spaß mit ihm zu arbeiten.“